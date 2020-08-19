В Тюмени вынесли приговор экс-начальнику исправительной колонии

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В Тюмени вынесли приговор бывшему начальнику Исправительной колонии №1.
В Тюмени вынесли приговор экс-начальнику исправительной колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Мужчину задержали в июне 2019 года сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН. В суде установлено, что руководитель за 3,5 года получил взяток на общую сумму 11,8 млн рублей.

Кроме того, мужчине вменялось хранение более 2200 боевых патронов.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего следователя в Кургане приговорили к шести годам колонии строгого режима.

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