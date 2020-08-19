Кудрин рассказал о проверке газификации российских регионов

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Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о сильном отставании от ранее намеченных планов по газификации российских регионов.
Кудрин рассказал о проверке газификации российских регионов
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом Кудрин сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Счётная палата провела плановую проверку результатов газификации страны. По его словам, был проверен «Газпром межрегионгаз».

«Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов. И, например, из 21 тысячи… Идёт на 15% только выполнение плана за последние три года», — заявил Кудрин.

По его словам, часть работ по газификации выполняет «Газпром межрегионгаз», а часть — муниципалитеты.

Ранее Кудрин доложил Путину, что СП в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей.

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