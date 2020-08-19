Су-27 сопроводил самолёты-разведчики ВМС США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Чёрным морем.

Как сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации, средства контроля воздушного пространства обнаружили над Чёрным морем две воздушные цели, приближающиеся к российской границе.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем.