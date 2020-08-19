Эксперт дал рекомендации по сохранению безопасности личных данных

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Основатель сервиса 1Blocker Салават Ханов дал рекомендации по сохранению безопасности личных данных.
Эксперт дал рекомендации по сохранению безопасности личных данных
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«Независимо от того, как часто вы используете приложения с бесплатным VPN, прочитайте соглашение об обслуживании. Такие приложения могут быть опасными из-за того, что собирают информацию со всех профилей в соцсетях воедино», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, через разрешение к медиатеке разработчик может получить доступ к большому количеству данных, поскольку у всех фотографий есть геолокация.

Ханов также отметил, что важно своевременно устанавливать обновления операционной системы и приложений, которые могут содержать исправления ошибок, связанных с безопасностью.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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