Эксперт дал рекомендации по сохранению безопасности личных данных

Основатель сервиса 1Blocker Салават Ханов дал рекомендации по сохранению безопасности личных данных.

«Независимо от того, как часто вы используете приложения с бесплатным VPN, прочитайте соглашение об обслуживании. Такие приложения могут быть опасными из-за того, что собирают информацию со всех профилей в соцсетях воедино», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, через разрешение к медиатеке разработчик может получить доступ к большому количеству данных, поскольку у всех фотографий есть геолокация.

Ханов также отметил, что важно своевременно устанавливать обновления операционной системы и приложений, которые могут содержать исправления ошибок, связанных с безопасностью.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.