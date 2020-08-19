В Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли

В Тюменской области возобновили работу объекты туристической сферы, заявили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

Об этом сообщает Nashgorod.ru.

Так, можно посетить термальные источники, экскурсии и базы отдыха. Разрешено посещение музеев, кинотеатров, уличных аттракционов, бань. Допускается организовывать турпоездки.

«За время вынужденного перерыва наши коллеги улучшили свой сервис: был проведён ремонт, где-то изменили программу экскурсий или логистику маршрута, обновили инвентарь. Сделано всё, чтобы турист отдыхал с удовольствием», — заявила директор Агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.