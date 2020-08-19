Астраханские полицейские спасли трёхлетнего мальчика, тонувшего в Волге

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Астраханские полицейские спасли трёхлетнего ребёнка, тонувшего в Волге.
Астраханские полицейские спасли трёхлетнего мальчика, тонувшего в Волге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, к сотрудникам ППС Константину Спрядышеву и Юрию Свинщикову обратилась женщина, которая рассказала, что потерялся её сын. Подбежавший прохожий заявил, что в реке тонет ребёнок.

Свинщиков бросился в воду и спас мальчика, передаёт сайт «Аргументы и факты». Спрядышев помог им выбраться на берег.

Ребёнок не пострадал.

«Как выяснилось, он упал в воду, когда бросал камушки в реку. Мама поблагодарила наряд полиции за спасение сына», — добавила Волк.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю провело церемонию награждения семилетней Дарьи Павловой.

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