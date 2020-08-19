Астраханские полицейские спасли трёхлетнего мальчика, тонувшего в Волге
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, к сотрудникам ППС Константину Спрядышеву и Юрию Свинщикову обратилась женщина, которая рассказала, что потерялся её сын. Подбежавший прохожий заявил, что в реке тонет ребёнок.
Свинщиков бросился в воду и спас мальчика, передаёт сайт «Аргументы и факты». Спрядышев помог им выбраться на берег.
Ребёнок не пострадал.
«Как выяснилось, он упал в воду, когда бросал камушки в реку. Мама поблагодарила наряд полиции за спасение сына», — добавила Волк.
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