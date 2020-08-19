В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией

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В Ульяновской области планируется привить против гриппа 641 тыс. человек. Соответствующая заявка направлена в Минздрав России.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как ожидается, вакцинация начнётся в сентябре. Она проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства согласно национальному календарю профилактических прививок. Перед иммунизацией нужна консультация терапевта или педиатра.

«Вакцинация от гриппа является плановой (сезонной) и проводится в осенний период, с сентября по декабрь. Наилучшее время — сентябрь-октябрь, так как для формирования иммунного ответа необходимо 14 дней и необходимо успеть до прогнозируемой эпидемии», — заявила заведующая Центром здоровья для детей, педиатр, аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического центра Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Анастасия Савинова.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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