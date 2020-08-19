В Крыму рассказали, как не стать жертвой мошенников во время курортного сезона

В ГУ МВД России по Крыму и отделении по Республике Крым Южного ГУ Банка России рассказали, как не стать жертвой мошенников во время курортного сезона.

Об этом сообщает kp.ru.

Одной из последних уловок стали QR-коды.

«Для начала проверить, не наклеен ли один QR-код поверх другого, что сразу должно вызвать подозрение. Ещё стоит скачать приложение, которое анализирует QR-код на наличие вредоносных ссылок или программ», — советуют в отделении.

Там также рекомендуют устанавливать на телефоны антивирусы и другие средства защиты.

В случае сомнений относительно подлинности QR-кода нужно проверить его прежде, чем использовать, а при переводе средств убедиться в достоверности адресата.

Нежелательно размещать свои личные и финансовые данные в соцсетях и интернет-магазинах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.