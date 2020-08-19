Эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России

Короткая ссылка
Стоимость потребкредитов в России превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, заявили в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, по вкладам — 3,9%.

В 2019 году разрыв был почти двукратным.

За первые шесть месяцев 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей, что на 70% выше сопоставимого показателя 2019 года.

Со своей стороны, в Банке России заявили, что прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет. Как отметили в ЦБ, в целом в 2020-м среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком более года снижалась. Она сократилась на 1 п. п. и составила 11,4% в июне по сравнению с январём.

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить