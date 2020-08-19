Эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России

Стоимость потребкредитов в России превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, заявили в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, по вкладам — 3,9%.

В 2019 году разрыв был почти двукратным.

За первые шесть месяцев 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей, что на 70% выше сопоставимого показателя 2019 года.

Со своей стороны, в Банке России заявили, что прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет. Как отметили в ЦБ, в целом в 2020-м среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком более года снижалась. Она сократилась на 1 п. п. и составила 11,4% в июне по сравнению с январём.

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.