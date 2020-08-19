В Комсомольске-на-Амуре прокомментировали ситуацию с компенсацией за аварийные дома после паводка

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В Комсомольске-на-Амуре прокомментировали ситуацию с компенсацией за аварийные дома после паводка, непригодными признаны ещё шесть многоквартирных домов.
В Комсомольске-на-Амуре прокомментировали ситуацию с компенсацией за аварийные дома после паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта правительства Хабаровского края.

«На сегодняшний день право на выплаты имеют ещё 168 семей. По заключению комиссии, после промерзания в зимний период весной началось разрушение фундамента. Таким образом, в июле признаны непригодными два многоквартирных дома и ещё четыре — в августе», — цитирует издание сообщение краевого правительства.

Всего с прошлого года материальную помощь получили 546 семей на сумму более 600 млн рублей.

172 семьи купили жильё, деньги на капитальный ремонт получены в 381 семье.

Ранее сообщалось, что специалисты из МГУ и Института географии РАН не исключили, что экстремальные паводки будут происходить в России чаще, чем раньше, и назвали ряд причин, влияющих на этот процесс.

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