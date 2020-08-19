В Комсомольске-на-Амуре прокомментировали ситуацию с компенсацией за аварийные дома после паводка, непригодными признаны ещё шесть многоквартирных домов.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта правительства Хабаровского края.

«На сегодняшний день право на выплаты имеют ещё 168 семей. По заключению комиссии, после промерзания в зимний период весной началось разрушение фундамента. Таким образом, в июле признаны непригодными два многоквартирных дома и ещё четыре — в августе», — цитирует издание сообщение краевого правительства.

Всего с прошлого года материальную помощь получили 546 семей на сумму более 600 млн рублей.

172 семьи купили жильё, деньги на капитальный ремонт получены в 381 семье.

Ранее сообщалось, что специалисты из МГУ и Института географии РАН не исключили, что экстремальные паводки будут происходить в России чаще, чем раньше, и назвали ряд причин, влияющих на этот процесс.