В Подмосковье запустили интерактивную карту пунктов приёма анализов на COVID-19

В Московской области запустили интерактивную карту пунктов приёма анализов на COVID-19.

«Жители и гости нашего региона имеют возможность узнать, в каких ближайших медицинских учреждениях можно пройти тестирование, а также сразу записаться на исследование в удобное время», — цитирует телеканал «360» министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

На карту нанесены 260 больниц и частных клиник региона, в которых можно сделать тест на COVID-19. Карту будут регулярно обновлять и пополнять новыми точками.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.