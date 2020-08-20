Аналитики выявили самые часто задаваемые вопросы на собеседованиях

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Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, какие вопросы чаще всего задают работодатели во время собеседований. Результаты исследования сервиса Superjob есть в распоряжении RT.
Аналитики выявили самые часто задаваемые вопросы на собеседованиях
  • © Adam Holesch / CHROMORANGE
  • globallookpress.com

Так, номер один в рейтинге — вопрос об опыте работы, его задают 14% респондентов. На втором месте — причины увольнения и личные достижения, о них предпочитают спрашивать 6% работодателей.

Ещё 5% часто задают вопрос о личных достоинствах и недостатках. О целях и мечтах спрашивают 4%. Такой же процент часто спрашивает о желаемом уровне заработной платы, об идеальной работе и о том, почему кандидат выбрал именно это место работы.

Впервые в рейтинге появилась просьба описать любимые и нелюбимые обязанности — эта информация интересует 3% работодателей. Столько же нанимателей просят рассказать о себе и об ожиданиях от новой работы.

Кроме того, по 2% голосов набрали просьбы вспомнить о допущенных в работе ошибках, а также смоделировать своё поведение в сложной рабочей ситуации, рассказать о своих увлечениях и хобби.

В опросе приняли участие представители 500 компаний из всех округов страны.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых проще всего найти подработку. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

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