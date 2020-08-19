Власти Москвы оценили объём несырьевого экспорта столицы

В правительстве Москвы заявили, что почти на 40% вырос объём несырьевого экспорта столицы в январе — июне.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

По итогам первой половины текущего года объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы увеличился более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,34 млрд долларов.

В пятёрку крупнейших импортеров во втором квартале вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай.

«В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию — он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию – на 209% и в США — на 75%», — цитирует издание заммэра Наталью Сергунину.

Также за первые шесть месяцев этого года отмечен рост объёмов экспорта на азиатский рынок: в Китай — на 30%, в Южную Корею — на 25%, в Японию — на 6%.