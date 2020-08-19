Президентом «Вымпелкома» стал экс-замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов

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Президентом «Вымпелкома» стал бывший замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов, такое решение принял совет директоров компании.
Президентом «Вымпелкома» стал экс-замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов
  • © пресс-служба Минкомсвязи

«В соответствии с решением совета директоров «Вымпелком» от 17 августа 2020 года на позицию президента компании назначен Рашид Исмаилов. Александр Крупнов, ранее занимавший эту должность, переходит на позицию советника президента», — цитирует РИА Новости заявление.

Согласно уставу компании, президент отвечает за управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти, пишет агентство.

Ранее Елена Прохорова, занимавшая должность директора по внешним и внутренним коммуникациям в компании «РЕ-КОН» и директора по внешним коммуникациям в «Вымпелкоме», стала новым пресс-секретарём Роскомнадзора.

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