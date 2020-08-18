В Ставропольском крае усилят меры безопасности перед 1 сентября
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Мы входим в осень с крупными мероприятиями. В первую очередь это 1 сентября — дата, которая требует особого внимания к вопросам как эпидемиологической, так и общественной безопасности», — заявил глава региона на координационном совещании, которое состоялось по видеосвязи.
Как отметил Владимиров, нужно обеспечить полную защищённость детей.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил ситуацию с началом учебного года.