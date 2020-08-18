В Ставропольском крае усилят меры безопасности перед 1 сентября

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить меры безопасности перед 1 сентября.
В Ставропольском крае усилят меры безопасности перед 1 сентября
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Мы входим в осень с крупными мероприятиями. В первую очередь это 1 сентября — дата, которая требует особого внимания к вопросам как эпидемиологической, так и общественной безопасности», — заявил глава региона на координационном совещании, которое состоялось по видеосвязи.

Как отметил Владимиров, нужно обеспечить полную защищённость детей.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил ситуацию с началом учебного года.

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