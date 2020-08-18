В ГИБДД опровергли штрафы за багажник на крыше машины и внешние фары

ГИБДД опровергает информацию о том, что за установленный на крыше автомобиля багажник и внешние фары будут взиматься штрафы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, такая информация появилась в ряде СМИ, а её авторы утверждают, что за установку «нештатного оборудования», в частности фаркопов, внешних световых приборов и дополнительных багажников, в том числе на крыше, «владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности».

«Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении ГИБДД.

Как уточняется, авторы публикации ссылались на то, что, согласно новым поправкам в Техрегламент, нужно согласовывать с Госавтоинспекцией всё дополнительное оборудование для авто.

Однако, отмечают в ГИБДД, последние поправки об этом вносились в 2018 году, и они не касались изменений в конструкции автомобилей.

«Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае если багажник сертифицирован и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется», — уточнили в ведомстве.

В феврале МВД заявляло, что число выписанных сотрудниками ГИБДД штрафов в 2019 году выросло по сравнению с прошлым годом.

Так, всего было выписано штрафов на сумму 142,1 млн рублей, что на 14 млн рублей больше по сравнению с 2018 годом.