В ГИБДД опровергли штрафы за багажник на крыше машины и внешние фары

Короткая ссылка
ГИБДД опровергает информацию о том, что за установленный на крыше автомобиля багажник и внешние фары будут взиматься штрафы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
В ГИБДД опровергли штрафы за багажник на крыше машины и внешние фары
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как отмечается, такая информация появилась в ряде СМИ, а её авторы утверждают, что за установку «нештатного оборудования», в частности фаркопов, внешних световых приборов и дополнительных багажников, в том числе на крыше, «владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности».

«Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении ГИБДД.

Как уточняется, авторы публикации ссылались на то, что, согласно новым поправкам в Техрегламент, нужно согласовывать с Госавтоинспекцией всё дополнительное оборудование для авто.

Однако, отмечают в ГИБДД, последние поправки об этом вносились в 2018 году, и они не касались изменений в конструкции автомобилей.

«Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае если багажник сертифицирован и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется», — уточнили в ведомстве.

В феврале МВД заявляло, что число выписанных сотрудниками ГИБДД штрафов в 2019 году выросло по сравнению с прошлым годом.

Так, всего было выписано штрафов на сумму 142,1 млн рублей, что на 14 млн рублей больше по сравнению с 2018 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить