В 2019 году сумма выписанных водителям штрафов увеличилась на 14 млн рублей

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В МВД России сообщили об увеличении количества выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов в 2019 году по сравнению с прошлым годом.
В 2019 году сумма выписанных водителям штрафов увеличилась на 14 млн рублей
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД, всего было выписано штрафов на сумму 142,1 млн рублей, что на 14 млн рублей больше по сравнению с 2018 годом.

При этом уточняется, что до Федеральной службы судебных приставов (ФССП) дошло 35 млн постановлений, это на 8 млн больше по сравнению с 2018 годом.

Эксперты предполагают, что рост числа должников может быть связан с претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.

Средняя стоимость штрафа составила 828 рублей.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений правил дорожного движения зафиксировали в Москве, Московской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

Ранее автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Минюста о возможности предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по 60% статей.

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