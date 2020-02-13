В 2019 году сумма выписанных водителям штрафов увеличилась на 14 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД, всего было выписано штрафов на сумму 142,1 млн рублей, что на 14 млн рублей больше по сравнению с 2018 годом.
При этом уточняется, что до Федеральной службы судебных приставов (ФССП) дошло 35 млн постановлений, это на 8 млн больше по сравнению с 2018 годом.
Эксперты предполагают, что рост числа должников может быть связан с претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.
Средняя стоимость штрафа составила 828 рублей.
Отмечается, что наибольшее количество нарушений правил дорожного движения зафиксировали в Москве, Московской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.
Ранее автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Минюста о возможности предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по 60% статей.