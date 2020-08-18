В Бурятии прошли учения с участием танкистов ВВО

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа провели учения в Бурятии.

Об этом сообщает ОТР.

Экипажи отработали загрузку боекомплекта в полевых условиях, а также марш на огневой рубеж и стрельбу по движущимся целям на дистанции до двух километров.

Манёвры состоялись по программе подготовки к совместным российско-монгольским учениям «Селенга-2020», которые запланированы на сентябрь.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.