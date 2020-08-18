Эксперт рассказала, как учителю справиться с провокациями учеников

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Психолог, преподаватель МГППУ Марина Розенова рассказала, как учителю справиться с провокациями учеников.
Эксперт рассказала, как учителю справиться с провокациями учеников
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Бывает, что дети пытаются намеренно вывести преподавателя, позлить его. Например, начинают громко «мычать» на уроке. Реагировать на такое поведением надо, игнорирование здесь ни к чему не приведёт», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, педагог должен помнить, что взрослый в классе — он, ему необходимо руководить.

Как добавила Розенова, можно придать действиям детей другой смысл, и изначальная цель «разозлить» учителя потеряет актуальность.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил ситуацию с началом учебного года.

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