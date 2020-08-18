Психолог дала советы по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски

Психолог, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова дала рекомендации по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски.

«Хороший учитель, во-первых, сразу заметит, что ученик робеет, что ему трудно отвечать перед всем классом. А во-вторых, сориентируется и приободрит», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, если смущение слишком сильное, то можно использовать другие формы контроля знаний — индивидуальный, письменный опрос.

«Подождать, пока ученик освоится в классе и перестанет стесняться», — добавила Розенова.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил ситуацию с началом учебного года.