Психолог дала советы по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски

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Психолог, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова дала рекомендации по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски.
Психолог дала советы по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски
  • Pixabay

«Хороший учитель, во-первых, сразу заметит, что ученик робеет, что ему трудно отвечать перед всем классом. А во-вторых, сориентируется и приободрит», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, если смущение слишком сильное, то можно использовать другие формы контроля знаний — индивидуальный, письменный опрос.

«Подождать, пока ученик освоится в классе и перестанет стесняться», — добавила Розенова.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил ситуацию с началом учебного года.

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