В Нижегородской области во время ДТП автобус протаранил остановку
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Нижегородской области.
Автобус ПАЗ маршрута №315 протаранил остановку общественного транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
В результате наезда остановочный павильон упал на пешеходов. Травмы получили женщина и 14-летняя девочка.
Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшедшего.
Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё семеро были госпитализированы после того, как автобус съехал в кювет в Оренбургской области.