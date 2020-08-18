В Нижегородской области во время ДТП автобус протаранил остановку, на которой находились люди. Пострадавшие доставлены в больницу, выясняются обстоятельства происшедшего.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Нижегородской области.

Автобус ПАЗ маршрута №315 протаранил остановку общественного транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

В результате наезда остановочный павильон упал на пешеходов. Травмы получили женщина и 14-летняя девочка.

Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшедшего.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё семеро были госпитализированы после того, как автобус съехал в кювет в Оренбургской области.