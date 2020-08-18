Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Оренбургом

Один человек погиб и ещё семеро были госпитализированы после того, как автобус съехал в кювет в Оренбургской области.

«В результате происшествия погиб один пассажир — женщина 1953 года рождения, семеро пассажиров доставлены в медицинские учреждения города Оренбурга», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что девятимесячному ребёнку, который получил ушибы, оказана медицинская помощь, он отправлен домой вместе с матерью.

По словам очевидцев, водитель автобуса пересёк двойную сплошную по просьбе одного из пассажиров с целью остановить машину на обочине, но не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус попал в ДТП на трассе М5 «Урал» в районе Оренбурга.