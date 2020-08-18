Под Оренбургом пассажирский автобус попал в ДТП

Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе М5 «Урал» в районе Оренбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области.

РИА Новости

«В Оренбургском районе в районе села Подгородняя Покровка на трассе М5 «Урал» (подъезд к Оренбургу) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ. К сожалению, имеются пострадавшие», — отмечается в сообщении. Подробности происшествия уточняются.