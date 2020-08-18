Психолог дала рекомендации по проведению отпуска

Клинический психолог Варвара Зародина дала рекомендации по проведению отпуска.

В беседе с радио Sputnik она посоветовала сменить обстановку.

«Когда вы уезжаете в отпуск, образуются новые нейронные связи, на эмоциональном фоне вы ощущаете подъём. Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы», — заявила она.

Зародина также считает необходимым полностью отрешиться от служебных забот. По её словам, главное — сменить деятельность.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.