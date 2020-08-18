Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

Вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова, являющиеся потерпевшими по делу актёра Михаила Ефремова, заявили к нему иск о компенсации морального ущерба на сумму один рубль.

© Пресс-служба Таганского суда

РИА Новости

«Мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет один рубль», — цитирует ТАСС представителя потерпевших Александра Добровинского, зачитавшего в суде текст иска. В иске отмечается, что никакая сумма не может возместить потерю родного человека. Потерпевшие добавили, что прощения Ефремову от их семьи не будет. Ранее сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей.