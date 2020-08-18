В Хабаровском крае возбуждено дело по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Материалы прокурорской проверки направлены следствию заместителем прокурора края.
«По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК («Халатность с причинением особо крупного ущерба»)», — цитирует издание данные ведомства.
Ущерб для бюджета региона превысил 11 млн рублей, это нарушило и права выпускников детских домов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.