В Хабаровском крае возбуждено дело по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот

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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот в Николаевске-на-Амуре.
В Хабаровском крае возбуждено дело по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены следствию заместителем прокурора края.

«По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК («Халатность с причинением особо крупного ущерба»)», — цитирует издание данные ведомства.

Ущерб для бюджета региона превысил 11 млн рублей, это нарушило и права выпускников детских домов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

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