Во Владимирской области прокомментировали поставку новых аппаратов ИВЛ

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Во Владимирской области прокомментировали поставку новых аппаратов ИВЛ.
Во Владимирской области прокомментировали поставку новых аппаратов ИВЛ
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Современные аппараты ИВЛ в ближайшее время будут распределены между десятью учреждениями здравоохранения региона.

20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получит Ковровская многопрофильная городская больница №1, 17 — Городская больница №6 г. Владимира, 12 — Петушинская районная больница, десять — Гусь-Хрустальная городская больница, восемь — Владимирская городская больница №2, по три аппарата — Областная клиническая больница и Муромская городская больница №3, по одному аппарату — Областной центр спецмедпомощи, Муромская городская больница №1 и Гороховецкая центральная районная больница.

В апреле СК сообщал о возбуждении дела из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире.

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