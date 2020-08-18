Эксперты оценили импорт автомобилей в Россию за полгода

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Эксперты оценили импорт автомобилей в Россию, по итогам января — июня 2020 года объём упал на 34,5% — до 94,1 тыс. машин.
Эксперты оценили импорт автомобилей в Россию за полгода
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $2,1783 млрд. При этом в июне было импортировано 16,8 тыс. машин (+52,3% к маю) на $321,1 млн.

Импорт грузовиков в январе — июне упал на 38,8%, до 8,4 тыс. машин общей стоимостью $468,5 млн. Из них 1,6 тыс. грузовиков (+62,9% к маю) на $75,7 млн были поставлены в страну в июне.

Согласно прогнозу экспертов Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых автомобилей в России в 2020 году составят 1,72 млн единиц. При этом снижение продаж составит 2,1%.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.

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