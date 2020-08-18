Эксперт прокомментировала травмы погибшего в ДТП с участием Ефремова

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Эксперт в Пресненском суде Москвы прокомментировала травмы Сергея Захарова, которые он получил в результате ДТП с участием автомобиля актёра Михаила Ефремова.
Эксперт прокомментировала травмы погибшего в ДТП с участием Ефремова
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Переворот автомобиля может привести к негативным последствиям или смерти водителя, если у него после ДТП был сломан позвоночник в шейном отделе. Мы знаем, что у погибшего не было такой травмы», — цитирует РИА Новости эксперта.

По её словам, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь Захарова, но от полученных травм у него развилась жировая эмболия, приведшая к смерти.

17 августа Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову до января 2021 года по делу о смертельном ДТП.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. 

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