Эксперт прокомментировала травмы погибшего в ДТП с участием Ефремова
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- РИА Новости
«Переворот автомобиля может привести к негативным последствиям или смерти водителя, если у него после ДТП был сломан позвоночник в шейном отделе. Мы знаем, что у погибшего не было такой травмы», — цитирует РИА Новости эксперта.
По её словам, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь Захарова, но от полученных травм у него развилась жировая эмболия, приведшая к смерти.
17 августа Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову до января 2021 года по делу о смертельном ДТП.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.