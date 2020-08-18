Пять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Волгограде

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В результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в Волгограде пострадали пять человек.
Пять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Волгограде
  • РИА Новости

«За медицинской помощью обратился ещё и водитель Toyota, пострадавших пятеро», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ещё четыре человека, включая 15-летнего подростка, были госпитализированы.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё семеро были госпитализированы после того, как автобус съехал в кювет в Оренбургской области.

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