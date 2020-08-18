Пять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Волгограде
- РИА Новости
«За медицинской помощью обратился ещё и водитель Toyota, пострадавших пятеро», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по региону.
Ещё четыре человека, включая 15-летнего подростка, были госпитализированы.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.
Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё семеро были госпитализированы после того, как автобус съехал в кювет в Оренбургской области.