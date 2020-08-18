В Челябинской области начались учения с участием 8 тысяч танкистов
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ЦВО.
«Около 8 тыс. военнослужащих подразделений гвардейской танковой дивизии ЦВО подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон», — заявили в пресс-службе.
Манёвры будут проходить в четыре этапа, они продлятся до 28 августа. В учениях будет задействовано более 1,8 тыс. единиц военной техники.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало об учениях Черноморского флота, проведённых с использованием ракетных комплексов «Бастион».