В Челябинской области начались учения с участием 8 тысяч танкистов

В Челябинской области начались военные учения с участием около 8 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ЦВО.

«Около 8 тыс. военнослужащих подразделений гвардейской танковой дивизии ЦВО подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон», — заявили в пресс-службе.

Манёвры будут проходить в четыре этапа, они продлятся до 28 августа. В учениях будет задействовано более 1,8 тыс. единиц военной техники.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало об учениях Черноморского флота, проведённых с использованием ракетных комплексов «Бастион».