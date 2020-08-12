В Оренбургской области прошли танковые учения

В Оренбургской области во время военных учений экипажи танков Т-72Б3 впервые попробовали двигаться под водой.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Для подготовки на полигоне создали вододром глубиной в пять метров. Танки оборудовали специальными воздуховодами. Члены экипажа ориентировались в пространстве по приборам. Чтобы не потерять направление, они избегали остановок и резких поворотов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало об учениях Черноморского флота, проведённых с использованием ракетных комплексов «Бастион».