Специалисты Роскачества провели исследование школьных блузок

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Специалисты Роскачества составили рейтинг блузок для школьниц и пришли к выводу, что более половины исследованных образцов не дышат и не пропускают влагу.
Специалисты Роскачества провели исследование школьных блузок
  • © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы Роскачества.

В рамках исследования были проверены школьные блузки 40 торговых марок разных стран-производителей, включая Россию, Китай, Бангладеш и Белоруссию. Они были исследованы по 47 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

«14 из них произведены в России и три за рубежом (по одному товару из Китая, Бангладеш и Узбекистана). Лидерами рейтинга стали товары торговых марок «Смена» (Россия) и Ostin (Бангладеш)», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Основными претензиями к блузкам стали нарушения по гигроскопичности, воздухопроницаемости и токсичности.

По итогам испытаний всем требованиям законодательства соответствовали 17 товаров.

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