В России начинаются учения военной полиции

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В России начинаются специальные учения военной полиции Вооружённых сил «Страж-2020» с участием органов управления и подразделений военной полиции трёх военных округов и Северного флота.
В России начинаются учения военной полиции
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Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что учения пройдут в соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории страны.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие Центрального военного округа будут выступать в качестве посредников — наблюдать за действиями обучаемых и оценивать их умения и навыки.

Планируется, что манёвры пройдут в два этапа, во время которых проверят готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению, также испытают возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.

Всего в учениях будут участвовать более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в аэропорту Оренбурга состоялись антитеррористические учения, в которых приняли участие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и других профильных ведомств.

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