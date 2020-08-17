В Таганроге после падения из окна погибли двое малолетних мальчиков

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В Таганроге погибли двое мальчиков в возрасте двух и трёх лет, которые выпали из окна шестого этажа, оставшись без присмотра родителей.
В Таганроге после падения из окна погибли двое малолетних мальчиков
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 17 августа 2020 года двое детей, находясь по месту своего проживания, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении СУ СК по Ростовской области.

Один ребёнок погиб на месте, второй скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в отношении матери мальчика, который выпал из окна четвёртого этажа в подмосковном Подольске, возбудили уголовное дело.

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