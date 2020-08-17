Эксперты оценили продажи кроссоверов в России с начала года

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За семь месяцев 2020 года в России продали 367 тыс. новых кроссоверов, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Эксперты оценили продажи кроссоверов в России с начала года
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовалась модель Hyundai Creta. Реализовано 39 тыс. таких машин.

На второй строчке — Toyota RAV4 (19 тыс.), на третьей — Volkswagen Tiguan (17,4 тыс.).

В список также попали Renault Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Lada 4×4, Nissan X-Trail и Renault Kaptur.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.

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