Эксперты оценили продажи кроссоверов в России с начала года
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовалась модель Hyundai Creta. Реализовано 39 тыс. таких машин.
На второй строчке — Toyota RAV4 (19 тыс.), на третьей — Volkswagen Tiguan (17,4 тыс.).
В список также попали Renault Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Lada 4×4, Nissan X-Trail и Renault Kaptur.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.