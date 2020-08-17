В Приморском крае состоялись совместные учения военной автоинспекции и полиции

В Приморском крае состоялись совместные учения сотрудников военной автоинспекции и военной полиции.

Об этом сообщает ОТР.

По сценарию, условные террористы украли оружие и боеприпасы с войскового склада. Участники манёвров получили ориентировку на автомобиль, развернули посты и выявили злоумышленников.

«Террористы» попытались скрыться от правоохранителей, открыли огонь, но в итоге были заблокированы и обезврежены.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в аэропорту Оренбурга состоялись антитеррористические учения, в которых приняли участие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и других профильных ведомств.