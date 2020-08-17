В Ставропольском крае рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений

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В Ставропольском крае рассказали о работе по реконструкции и благоустройству воинских захоронений.
В Ставропольском крае рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений
  • © Министерство ЖКХ Ставропольского края

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в 2020 году планируется благоустроить 57 таких объектов, в том числе 33 братские могилы.

«Финансирование — почти 33 млн рублей — обеспечили краевой и федеральный бюджеты. Плюс не менее 5% добавляют муниципалитеты», — заявил глава ведомства Роман Марченко.

На данный момент работы закончены на 37 захоронениях.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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