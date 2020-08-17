В Нижнем Новгороде разъяснили ситуацию со школьными линейками

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В Нижнем Новгороде разъяснили ситуацию со школьными линейками в новом учебном году.
В Нижнем Новгороде разъяснили ситуацию со школьными линейками
  • РИА Новости

«Торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года, — это традиционные мероприятия. В этом году традиции нарушаться не будут», — цитирует NewsNN представителей Министерства образования, науки и молодёжной политики региона.

Министерство с учётом требований Роспотребнадзора дало рекомендации провести очные линейки только для обучающихся 1, 9 и 11 классов. Для обучающихся 2—4, 5—8 и 10 классов рекомендуется проведение классных мероприятий.

Ранее телеканал «360» сообщил, что к началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 новых детских садов.

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