В Свердловской области разрешили открыть заведения общепита

Власти Свердловской области разрешили с 18 августа открыть заведения общепита, санатории, базы отдыха, а также детские сады при условии заполняемости не более 50%.

«Указ №455-УГ, подписанный 17 августа исполняющим обязанности губернатора Алексеем Орловым, снимает ряд ограничений, вводившихся на Среднем Урале в связи с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Кроме того, в Свердловской области разрешается проведение групповых экскурсий численностью до 20 человек, а также возобновляется работа детско-юношеских спортивных школ.

Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлён до 24 августа.

Ранее власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.