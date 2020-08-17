В Свердловской области разрешили открыть заведения общепита
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«Указ №455-УГ, подписанный 17 августа исполняющим обязанности губернатора Алексеем Орловым, снимает ряд ограничений, вводившихся на Среднем Урале в связи с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Кроме того, в Свердловской области разрешается проведение групповых экскурсий численностью до 20 человек, а также возобновляется работа детско-юношеских спортивных школ.
Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлён до 24 августа.
Ранее власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.