В Новосибирской области переходят на второй этап снятия ограничений

Короткая ссылка
Власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
В Новосибирской области переходят на второй этап снятия ограничений
  • Reuters

«Положительная динамика, которая наблюдается последние несколько недель, позволила нам получить коэффициент распространения коронавируса 0,8. В пятницу (14 августа. — RT) от Роспотребнадзора мы официально получили разрешение на переход на второй уровень снижения режима самоизоляции», — заявил в ходе оперативного совещания глава облминздрава Константин Хальзов.

На данном этапе в регионе возобновится оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации, а также вновь откроются все детские сады.

Газета «Известия» писала, что с 13 июля в Новосибирской области возобновили работу торговые центры, за исключением фуд-кортов, мест развлечений и кинотеатров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить