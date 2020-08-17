В Новосибирской области переходят на второй этап снятия ограничений

Власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«Положительная динамика, которая наблюдается последние несколько недель, позволила нам получить коэффициент распространения коронавируса 0,8. В пятницу (14 августа. — RT) от Роспотребнадзора мы официально получили разрешение на переход на второй уровень снижения режима самоизоляции», — заявил в ходе оперативного совещания глава облминздрава Константин Хальзов.

На данном этапе в регионе возобновится оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации, а также вновь откроются все детские сады.

Газета «Известия» писала, что с 13 июля в Новосибирской области возобновили работу торговые центры, за исключением фуд-кортов, мест развлечений и кинотеатров.