В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеванием коронавирусом детей

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В приморском Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом у детей.
В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеванием коронавирусом детей
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Минздрав Приморского края.

Как предупреждают медики, ребёнок тоже может серьёзно заболеть COVID-19 и стать разносчиком инфекции, что опасно для взрослых членов семьи.

«Сейчас ситуация стала более стабильной. Однако надо чётко помнить, что дети продолжают болеть в бессимптомных формах и лёгких, которые напоминают обычное ОРВИ и никем не берутся во внимание», — цитирует издание главу краевого Минздрава Анастасию Худченко.

За детским здоровьем нужно следить тщательно — даже лёгкое недомогание, насморк и небольшая температура могут быть симптомами коронавируса. В таких случаях рекомендуется немедленно вызвать врача.

Ранее портал progorod43.ru сообщил о продлении режима ограничений в Кировской области.

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