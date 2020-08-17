В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеванием коронавирусом детей

В приморском Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом у детей.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Минздрав Приморского края.

Как предупреждают медики, ребёнок тоже может серьёзно заболеть COVID-19 и стать разносчиком инфекции, что опасно для взрослых членов семьи.

«Сейчас ситуация стала более стабильной. Однако надо чётко помнить, что дети продолжают болеть в бессимптомных формах и лёгких, которые напоминают обычное ОРВИ и никем не берутся во внимание», — цитирует издание главу краевого Минздрава Анастасию Худченко.

За детским здоровьем нужно следить тщательно — даже лёгкое недомогание, насморк и небольшая температура могут быть симптомами коронавируса. В таких случаях рекомендуется немедленно вызвать врача.

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