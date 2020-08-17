Власти Смоленской области рассказали о работе по развитию социальной сферы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский рассказал о работе по развитию социальной сферы.

«Мы построили за последние годы 16 новых детских садиков. И это для нашего региона очень много. Смогли ликвидировать дефицит мест для ребятишек в возрасте от трёх с половиной до семи лет», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в настоящее время идёт работа по сокращению очерёдности в диапазоне возраста от полутора до трёх лет. В 2020 году должно быть открыто два новых детсада, в 2021 планируется сдать ещё два.

Островской также отметил, что на дороги, ЖКХ и систему здравоохранения тратят средства, которые высвобождаются от сокращения управленческого аппарата.

«За последние годы построили, отремонтировали и реконструировали сотни новых дорог», — сообщил он.

Кроме того, сказал губернатор, существенно обновлена сфера здравоохранения.

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