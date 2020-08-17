В Удмуртии прокомментировали ситуацию с безработицей в регионе.

Как сообщает izhlife.ru со ссылкой на заявление министра соцполитики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой, за 4,5 месяца коронавирусной пандемии и связанных с ней ограничений число официально зарегистрированных безработных в Удмуртии выросло в четыре раза — с 7,3 тыс. человек на 1 апреля до 29,4 тыс. на 14 августа.

Уровень регистрируемой безработицы вырос с 0,96% до 3,86%.

В настоящее время 477 организаций планируют сокращение или высвобождение 3953 работников. Режим неполной занятости действует на 867 предприятиях, в нём работают 22,5 тыс. человек (на 1 апреля — 4181).

Работу за рассматриваемый период нашли 8389 человек.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru, в России выросло количество сотрудников, желающих работать удалённо после снятия ограничений и прекращения пандемии.