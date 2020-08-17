В Воскресенске в 2021 году появится новый тепличный комплекс по выращиванию клубники

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В подмосковном Воскресенске стартует строительство ягодного тепличного комплекса «Ягодная поляна» площадью 6 га, планируемый объём инвестиций в проект — более 260 млн рублей.
В Воскресенске в 2021 году появится новый тепличный комплекс по выращиванию клубники
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства региона.

«Проектирование нового тепличного комплекса по выращиванию садовой земляники в Подмосковье с производственной мощностью до 420 тонн клубники в год начала компания «Ягодная поляна». Для реализации данного проекта министерством подобраны земельные участки в городском округе Воскресенск. Земля предоставляется в аренду без проведения торгов», — цитирует телеканал министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Ввести комплекс в эксплуатацию запланировано на первое полугодие 2021 года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на поддержку животноводов Удмуртии выделено 1,4 млрд рублей за полгода.

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