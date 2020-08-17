На Камчатке больницы возобновляют плановую госпитализацию

На Камчатке к плановой госпитализации пациентов приступают несколько больниц края.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные пресс-службы краевого правительства.

Открываются Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского, Вилючинская городская больница, Елизовская районная больница, а также ряд медицинских учреждений в отдалённых районах полуострова.

«Плановая госпитализация осуществляется по направлениям, выданным лечащими врачами в амбулаторных учреждениях. При госпитализации соблюдаются все требования противоэпидемической безопасности. В частности, пациенты должны иметь отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведённый не позднее, чем за три дня до госпитализации», — цитирует издание заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марину Волкову.

Открыта онлайн-запись в стоматологические клиники.

Отделения дневного стационара в больницах будут открыты позже.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову сообщал, что в Подмосковье возобновили работу дневные стационары.