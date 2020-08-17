В Москве в «Технограде» на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы

В Москве в «Технограде» на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября пройдут бесплатные мастер-классы и тренинги центра развития карьеры.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отмечается, всех желающих научат основам программирования на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр.

В центре развития карьеры до конца августа пройдёт серия бесплатных очных тренингов по направлениям «Личностный рост» и «Карьерное развитие».

На занятия нужна предварительная запись на сайте «Технограда».

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