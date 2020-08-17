В Москве в «Технограде» на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы

Короткая ссылка
В Москве в «Технограде» на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября пройдут бесплатные мастер-классы и тренинги центра развития карьеры.
В Москве в «Технограде» на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы
  • © Д. Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отмечается, всех желающих научат основам программирования на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр.

В центре развития карьеры до конца августа пройдёт серия бесплатных очных тренингов по направлениям «Личностный рост» и «Карьерное развитие».

На занятия нужна предварительная запись на сайте «Технограда».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии вручили золотые медали 599 выпускникам, которые завершили учёбу на отлично в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить