Астраханский суд продлил арест обвиняемой в убийстве сына женщине

Суд Астрахани на два месяца продлил арест для женщины, обвиняемой в убийстве сына, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Астраханской области.

РИА Новости

«Арест продлили на два месяца, до 20 октября», — сообщил собеседник агентства. Ранее срок ареста истекал 20 августа. 26 июня следственными органами СК России по Астраханской области 56-летней женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»). Тело 12-летнего ребёнка нашли 19 июня залитым бетоном под полом дома, принадлежащего его старшему брату.