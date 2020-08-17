Астраханский суд продлил арест обвиняемой в убийстве сына женщине
- РИА Новости
«Арест продлили на два месяца, до 20 октября», — сообщил собеседник агентства.
Ранее срок ареста истекал 20 августа.
26 июня следственными органами СК России по Астраханской области 56-летней женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).
Тело 12-летнего ребёнка нашли 19 июня залитым бетоном под полом дома, принадлежащего его старшему брату.