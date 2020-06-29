В Астрахани обвиняемую в убийстве сына проверят на вменяемость

Короткая ссылка
Обвиняемую в убийстве собственного сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в Астрахани, проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Астраханской области.
В Астрахани обвиняемую в убийстве сына проверят на вменяемость
  • РИА Новости

«Назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Дата ещё не установлена, но на вменяемость её также проверят», — рассказали в управлении.

26 июня следственными органами СК России по Астраханской области 56-летней женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

Тело 12-летнего ребёнка нашли 19 июня залитым бетоном под полом дома, принадлежащего его старшему брату.

Следствие считает, что в начале марта в ходе ссоры мать ударила сына гантелью, в результате чего он скончался.

Отмечается, что во время проверки показаний подозреваемая рассказала, куда выбросила орудие преступления. Следователи обнаружили на дне реки пакет с металлической гантелью и мобильный телефон погибшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить