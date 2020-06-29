В Астрахани обвиняемую в убийстве сына проверят на вменяемость

Обвиняемую в убийстве собственного сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в Астрахани, проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Астраханской области.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Дата ещё не установлена, но на вменяемость её также проверят», — рассказали в управлении.

26 июня следственными органами СК России по Астраханской области 56-летней женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

Тело 12-летнего ребёнка нашли 19 июня залитым бетоном под полом дома, принадлежащего его старшему брату.

Следствие считает, что в начале марта в ходе ссоры мать ударила сына гантелью, в результате чего он скончался.

Отмечается, что во время проверки показаний подозреваемая рассказала, куда выбросила орудие преступления. Следователи обнаружили на дне реки пакет с металлической гантелью и мобильный телефон погибшего.