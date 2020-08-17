Россельхознадзор рассказал об изощрённых попытках обойти продэмбарго

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Недобросовестные предприниматели разрабатывают изощрённые схемы, чтобы обойти действие продовольственного эмбарго, отметил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт.
Россельхознадзор рассказал об изощрённых попытках обойти продэмбарго
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берётся везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил он в интервью РБК.

В частности, ряд предпринимателей стараются выдать запрещённые к провозу товары за выращенные в странах, откуда разрешены поставки.

Кроме того, некоторые въезжают на территорию России якобы на заправку, но при досмотре у них обнаруживают сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.

Данкверт также отмечает схему с ложным транзитом, когда продукция по документам едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

По словам главы Россельхознадзора, таким образом часто бывает сложно доказать, что ввозимая продукция относится к санкционной.

Ранее газета «Известия» писала, что за первое полугодие 2020 года Роспотребнадзор изъял с рынка 260 тонн запрещённой к ввозу продукции и товаров без маркировки.

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